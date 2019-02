Promossa anche dalla Lega a livello provinciale. Domani ancora il gazebo allestito a Vercelli in via Veneto angolo corso Libertà.

Raccolta firme della Lega: salvininonmollare.it

Promossa anche dalla Lega a livello provinciale la raccolta firme per Salvini. I militanti si sono attrezzati con punti raccolta: oggi e domani a Vercelli dalle 15 alle 19,30 in via V. Veneto angolo corso Libertà. Oggi sabato 2 febbraio a Borgosesia in via XX Settembre dalle 8,30 alle 12,30; a Caresana dalle 9,30 alle 12 in corso Libertà e a San Germano Vercellese in piazza Mazzini.

