Partito Democratico: la Commissione Regionale Congresso presenta i primi dati dopo la giornata di votazioni per il segretario e l’assemblea regionale.

Partito Democratico i numeri

Sono stati oltre 13mila i votanti per il Piemonte nella giornata di votazioni di domenica 16. Il segretario, però, non è stato ancora eletto. Infatti, Mauro Maria Marina ha ottenuto il 41,52%, Paolo Furia il 35,97% e Monica Canalis il 22,51%. Il regolamento prevede che «qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta il presidente della Commissione Congresso indice in apposita Assemblea il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea Regionale e proclama eletto il Segretario il candidato che riceve il maggior numero di voti validamente espressi».

Nei prossimi giorni

Bisognerà attendere ancora, dunque, per avere il nome del segretario. «Nella giornata di mercoledì 19 dicembre la Commissione si riunirà per prendere atto dei dati definitivi e proclamare i Componenti dell’Assemblea regionale collegati ai tre candidati – annunciano dalla segreteria regionale – In quella seduta verrà decisa la data dell’Assemblea Regionale».