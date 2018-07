Crisi Polioli intervengono i pentastellati Gianpaolo Andrissi, consigliere regionale del Piemonte, e Michelangelo Catricalà, consigliere comunale a Vercelli.

Crisi Polioli: «Tavolo da chiedere»

«E’ prassi ampiamente consolidata che siano le organizzazioni sindacali a richiedere l’apertura di un tavolo presso il Ministero dello Sviluppo economico, come peraltro dimostrano tutti gli iter in occasione delle crisi industriali avvenute negli ultimi decenni. In Piemonte così come in ogni angolo del paese, e Vercelli non fa certo eccezione – affermano i due esponenti del Movimento – Apprendiamo quindi con rammarico l’ostinazione delle organizzazioni sindacali a non richiedere tale misura al Ministero per il caso della Polioli di Vercelli, il tutto nascondendosi dietro improbabili cavilli normativi».

«Una scelta grave»

«Una scelta grave quella dei sindacati vercellesi – proseguono – ci domandiamo dunque se tali organizzazioni siano realmente rappresentative delle istanze dei lavoratori oppure se al contrario questo atteggiamento singolare non sia dettato da logiche politiche».

