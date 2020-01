Vigile del Fuoco e operai cercasi. In tutto quattro posti, chiamata pubblica il 6 febbraio al Centro Impiego di Vercelli.

Dal Centro per l’Impiego di Vercelli arriva la richiesta di quattro profili lavorativi.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco cerca una addetto a tempo pieno e indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di impiegato amministrativo, che comprende le classiche attività d’ufficio, con conoscenza dei principali software. Ma l’operatore dovrà anche possedere la competenza per interventi inerenti attività di manutenzione anche di autoveicoli. E’ richiesto diploma di scuola dell’obbligo, hanno la precedenza i volontari del Copro nazionale dei Vigili del Fuoco iscritti negli appositi albi. La prova di selezione consisterà in prove pratiche sia per le mansioni d’ufficio che per quelle di tecnico manutentore.

Tre posti a Centro di Ricerca Risicola

Tre posti di operaio agricolo a tempo determinato (scadenza 30 dicembre 2020) sono invece disponibili presso la sede vercellese del Cra (Consiglio per la Ricerca e l’analisi dell’Economia Agraria).

Un posto è per un addetto all’uso delle attrezzature sperimentali per il processamento di frumento e riso e operazioni riguardanti, semina, selezione e raccolta di riso sempre in ambito sperimentale.

Altri due posti sono per addetti agli incroci tra piante di riso, mantenimento in purezza delle varietà risicole e selezione per sviluppo varietale.

Richiesti: scuola dell’obbligo e patente B.

Chiamata il 6 febbraio

Per tutte e 4 le posizioni ci sarà una chiamata pubblica il 6 febbraio al Centro Impiego di Vercelli (Via Laviny 67 – Tel. 0161-252775)

Maggiori informazioni sul sito www.agenziapiemontelavoro.it.

