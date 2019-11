Orientamento scolastico: oggi a Vercelli sede UPO. Giornata all’Ex Ospedaletto viale Gribaldi 98, dedicata a una scelta consapevole dei ragazzi al termine della scuola media.

Orientamento scolastico: oggi a Vercelli sede UPO

Conoscere l’offerta scolastica e formativa del territorio provinciale parlare con insegnanti e studenti delle scuole secondarie di II grado e delle agenzie formative approfondire, chiarire dubbi, ottenere informazioni e materiali e utili alla scelta. Oggi sabato 9 novembre 2019, Sede UPO Ex Ospedaletto (area Pisu) in viale Garibaldi 98. Giornata dell’orientamento per allievi di 2^ e 3^ media e genitori.

Programma

ore 9.30 – 10,30 – seminario Genitori e figli: scegliere insieme dedicato a ragazzi e genitori, allo scopo di presentare l’offerta del territorio e di ragionare insieme sul tema della scelta modera: Lella Bassignana – Consigliera di parità della Provincia di Vercelli. Saluto delle autorità. Interventi: Saluti dell’Università del Piemonte Orientale. L’offerta scolastica e formativa del territorio – Elisabetta Milazzo, UST Vercelli

Obiettivo Orientamento Piemonte – i servizi regionali per l’orientamento – Paolo Celoria, Regione Piemonte. Prospettive e sbocchi occupazionali in provincia di Vercelli – Confindustria Vercelli Valsesia

ore 10.30 – 13.00 e 14.00 – 16:30: stand informativi di scuole e agenzie formative per illustrare i servizi di orientamento regionali a supporto delle scelte consapevoli, sarà presente uno stand di:

In collaborazione con: Provincia di Vercelli, Università del Piemonte Orientale, Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Wooooow io e il mio futuro, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ambito Territoriale di Vercelli.

