Offerte lavoro: aggiornamento sulle disponibilità. Da opportunità presso il Comune di Vercelli alle richieste delle aziende.

CANDIDATURE PER IMPIEGO COMUNALE

Avviso di candidatura per avviamento presso il Comune di Vercelli-Legge 68/99

Il presente avviso e’ riservato alle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1, della legge 68/99, iscritte nell’elenco di cui all’art. 8 della legge 68/99

Profilo 1 – Avviso 92571 – Profilo professionale: ESECUTORE SERVIZI DI SEDE – CAT B1, tempo indeterminato full time

Requisiti richiesti: scuola dell’obbligo – conoscenza e utilizzo del pc – patente B

Profilo 2

AVVISO N. 92572 Profilo Professionale: IMPIEGATO AMMINISTRATIVO-CAT. B1. Tempo indeterminato – full time

Requisiti richiesti: scuola dell’obbligo-conoscenza e utilizzo del pc

Le persone che intendono aderire al presente avviso, dovranno candidarsi personalmente mediante presentazione diretta presso il CPI di Vercelli – Via F.lli Laviny 67 – Vercelli o presso il CPI di Borgosesia – Viale Varallo, 35 – Borgosesia (VC) solo ed esclusivamente nei giorni: dal 16/12/2019 al 18/12/2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

Per ogni ulteriore informazione inerente il presente avviso, si invita a consultare il sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro, all’indirizzo http://agenziapiemontelavoro.it/

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

Mansioni: segreteria, caricamento dati sensibili

Requisiti: diploma ragioneria oppure laurea in economia, preferibile esperienza nella mansione, buona conoscenza word, excel

Sede di Lavoro: Santhià (VC)

Modalità d’inserimento: tirocinio durata 6 mesi, full time 40 ore settimanali 9.00/12.30 – 14.00/18.30. compenso mensile netto 600,00 euro

Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente e-mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando il Rif. 92610

MONTATORE, MANUTENTORE E RIPARATORE SETTORE ELETTRICO/MECCANICO/ELETTRONICO

Mansioni: montatore, manutentore e riparatore nel settore elettrico/meccanico/elettronico, impianti ascensore, automazioni cancelli ed automazioni in genere

Requisiti: verranno selezionati i profili migliori per competenza tecniche, capacità di utilizzo degli strumenti di misura e di sapere leggere schemi elettrici e meccanici

Sede di lavoro: Vercelli e provincia

Tipologia d’inserimento: contratto da valutare in sede di colloquio, full time dal lunedì al venerdì; richiesta disponibilità alla reperibilità; patente B; auto propria

Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguente e-mail: candidature.cpi.vercelli@agenziapiemontelavoro.it indicando il riferimento dell’offerta n. 89035

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO E OPERAI SPECIALIZZATI – chiamata pubblica ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/1987

Ente richiedente: COMUNE DI VERCELLI

Profilo Professionale: n. 1 impiegato amministrativo e n. 3 Operai Specializzati.

Tipologia d’inserimento: tempo pieno e indeterminato.

SCARICA QUI L’AVVISO COMPLETO

ELETTRICISTI

Mansioni: installazione e manutenzione degli impianti elettrici a livello industriale e dei sistemi di sicurezza/impianti di allarme

Requisiti: provata esperienza pluriennale nelle mansione previste

Sede di Lavoro: cantieri vari

Modalità d’inserimento: contratto da definire in sede di colloquio

Modalità di candidatura: inviare il curriculum vitae alla seguentee-mail: montelectra@montelectra.it

AIUTO MAGAZZINIERE

Mansioni: Aiuto magazziniere.

Requisiti: Automunito/a.

Sede di lavoro: Pray (BI).

Tipologia di inserimento: Contratto da definire in sede di colloquio. Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì.

Modalità di candidatura: Gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero offerta 92562, possono inviare il CV a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

AUTISTA SCUOLABUS

Mansioni: Autista scuolabus.

Requisiti: Preferibile esperienza pregressa nella mansione.Patenti: B – D+CQC trasporto persone. Automunito/a.

Sede di lavoro: Zona Borgomanero.

Tipologia di inserimento: Contratto da definire in sede di colloquio. Orario di lavoro part-time 25 ore settimanali. dal lunedì al venerdì.

Modalità di candidatura: Gli interessati in possesso dei requisiti, indicando il numero offerta 92561, possono inviare il CV a candidature.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it

