Novità lavoro: nuove opportunità in tutti i settori: categorie protette, impiegati contabili, venditori al dettaglio

OFFERTA N°57961: Ditta privata in Santhia` (VC) – riparazione e costruzione materiale ferroviario – cerca un lavoratore appartenente alla categoria protetta disabili e un lavoratore appartenente alla categoria protetta art. 18 l. 68/99 con una selle seguenti qualifiche:

– manutentore meccanico

– fabbro saldatore

– elettricista

Le adesioni potranno essere date presso i Centri per l`impiego di Vercelli e Borgosesia dal 06 al 17 dicembre 2018

Il lavoratore dovra` essere in possesso di visita per le capacita` lavorative avente data successiva all`ultimo verbale d`invalidita`

OFFERTA N°57963: BORGOSESIA AZIENDA PRIVATA RICERCA IMPIEGATA/O CONTABILE CON DIPLOMA IN RAGIONERIA O TITOLO DI STUDIO SUPERIORE IN AMBITO ECONOMICO-FINANZIARIO.

SI RICHIEDE ESPERIENZA DI ALMENO DUE ANNI NELLA MANSIONE.

ATTIVITA`: CONTABILITA` ORDINARIA, CARICAMENTO ORDINI CLIENTI, FATTURAZIONE, GESTIONE INSOLUTI, GESTIONE BANCHE, DICHIARAZIONE IVA CU-770, CHIUSURA DEL BILANCIO.

RICHIESTA OTTIMA CONOSCENZA DI MICROSOFT EXCEL E DEL PACCHETTO OFFICE, GRADITA CONOSCENZA DEL SISTEMA GESTIONALE OPEN SOURSE ADEMPIERE.

BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE.

CONTRATTO: COMMERCIO 3° LIVELLO, FULL TIME, TEMPO DETERMINATO RINNOVABILE.

LUOGO DI LAVORO: ROMAGNANO SESIA (NO).

OFFERTA N°57951: SOCIETÀ PRODUTTRICE OPERANTE NEL SETTORE SICUREZZA DOMESTICA, PER SODDISFARE LA CRESCENTE RICHIESTA DI PROTEZIONE DOMESTICA ANTI EFFRAZIONE, DOVUTA AL FORTE AUMENTO DI FURTI NELLE ABITAZIONI:

RICERCA VENDITORI DA INSERIRE NEI NUOVI GRUPPI DI LAVORO IN PREPARAZIONE IN PIEMONTE, LOMBARDIA E VENETO.

REQUISITI RICHIESTI : ETÀ PREFERIBILE 25/45 ANNI, ESPERIENZA DI VENDITA DIRETTA (SONO GRADITE LE CANDIDATURE PROVENIENTI DAI SETTORI DI VENDITA DI SURGELATI, DEPURATORI E DI ELETTRODOMESTICI), VOGLIA DI FARE E SERIETA` PROFESSIONALE E LA DISPONIBILITA` IMMEDIATA.

LA NOSTRA PROPOSTA: FORMAZIONE IN AULA, APPUNTAMENTI PREFISSATI DAL CALL CENTER AZIENDALE, RIMBORSO SPESE, ELEVATE PROVVIGIONI CON PREMI E POSSIBILITA` DI CARRIERA.

PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE, INVIARE CURRICULUM AL SEGUENTE INDIRIZZO: mks.selezioni@gmail.com – SCADENZA 31/12/2018

OFFERTA N°57932: DITTA PRIVATA – SETTORE COMMERCIO VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E NON – IN CRESCENTINO (VC) CERCA UN LAVORATORE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA PROTETTA DISABILI PER MANSIONI DI ADDETTO/A AL CARICO/SCARICO MERCI E COMMESSO/A DI VENDITA.

LE ADESIONI POTRANNO ESSERE DATE PRESSO I CENTRI PER L`IMPIEGO DI VERCELLI E BORGOSESIA DAL 4 AL 13 DICEMBRE 2018.

IL LAVORATORE DOVRA` ESSERE IN POSSESSO DI VISITA PER LE CAPACITA` LAVORATIVE AVENTE DATA SUCCESSIVA ALL`ULTIMO VERBALE D`INVALIDITA`

OFFERTA N°57930: AZIENDA VERCELLESE, CHE SI OCCUPA DI LAVORAZIONE RISO E RELATIVO CONFEZIONAMENTO, CERCA PERSONALE. LE FIGURE DI INTERESSE DOVREBBERO AVERE CONOSCENZE ELETTRICHE, VOLONTA` DI APPRENDIMENTO, DISPONIBILITA` A LAVORARE SU TURNI (SABATO E DOMENICA QUANDO NECESSARIO). LE FIGURE RICHIESTE DOVREBBERO ESSERE INSERITE: NEI PROCESSI DI LAVORAZIONE RISO E NEL REPARTO DI CONFEZIONAMENTO, DOVE E` RICHIESTA UNA MINIMA CONOSCENZA ELETTRONICA. IL RAPPORTO DI LAVORO POTRA` INIZIARE CON UN PERIODO DI APPRENDISTATO, UTILE PER UNA CONOSCENZA RECIPROCA E PER CONOSCERE IL RISO, I SUOI METODI DI LAVORAZIONE E LE MACCHINE CONFEZIONATRICI. CANDIDARSI SUL SITO www.lavoro.provincia.vercelli.it ALLEGANDO IL PROPRIO CURRICULUM. SCADENZA 31/12/2018.

OFFERTA N°57936: SOCIETA` VICINANZE VERCELLI CERCA N. 2 ADDETTE GESTIONE BAR E SALA SLOT. PREFERIBILE ESPERIENZA NELLA MANSIONE. ETA` PREFERIBILE 28/40 ANNI. CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE SOPRATTUTTO EXCEL. PAT. B. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. PART/TIME SU TURNI DA STABILIRE. CANDIDARSI SUL SITO: www.lavoro.provincia.vercelli.it ALLEGANDO IL CURRICULUM VITAE. SCADENZA IL 31/12/2018.

OFFERTA N°57938: DITTA PRIVATA IN GATTINARA – PRODUZIONE REFRATTARI – CERCA UN LAVORTORE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA PROTETTA DISABILI PER MANSIONI DI IMPIEGATO BUYER E/O BACK OFFICE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: IL CANDIDATO POTREBBE AVER MATURATO ESPERIENZA IN AZIENDE MEDIAMENTE STRUTTURATE E PREFERIBILMENTE PROVENIENTE DAL SETTORE DELL`INDUSTRIA. LA PERSONA SI OCCUPERA` DELL`ACQUISTO DI MACCHINARI, RICAMBI O MATERIE PRIME E DI GESTIRE I RAPPORTI CON I FORNITORI. E` RICHIESTA UNA BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE.

LE ADESIONE POTRANNO ESSERE DATE PRESSO I CENTRI PER L`IMPIEGO DI VERCELLI E BORGOSESIA DAL 4 AL 13 DICEMBRE 2018.

OFFERTA N°57944: AZIENDA PRIVATA RICERCA TIROCINANTE PER SVOLGERE LA MANSIONE DI IDRAULICO.

TIROCINIO TEMPO PIENO – 40 ORE SETTIMANALI.

POSSIBILITA` DI SUCCESSIVA ASSUNZIONE.

PATENTE B

SE INTERESSATI AUTOCANDIDARSI SUL SITO www.lavoro.provincia.vercelli.it ALLEGANDO CURRICULUM VITAE

OFFERTA N°57907: AZIENDA PRIVATA RICERCA GIARDINIERE ESPERTO IN POTATURE. LUOGO DI LAVORO: VERCELLI E PROVINCIA. INVIARE CURRICULUM VITAE A: assunzionif@gmail.com – SCAD. 15/12/2018.

OFFERTA N°57909: PIZZERIA IN VERCELLI CERCA N. 1 CAMERIERA/E PER INSERIMENTO IN TIROCINIO O IN APPRENDISTATO. IL CONTRATTO SARA` DEFINITO IN SEDE DI COLLOQUIO.

SI RICHIEDE MINIMA ESPERIENZA NELLA MANSIONE.

INVIARE IL CURRICULUM VITAE ALLA SEGUENTE E-MAIL: realpipervercelli@alice.it

SCADENZA IL 31/12/2018.