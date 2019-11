Aria di Natale a Vercelli con lo zampognaro. Un breve video per condividere con i nostri lettori il fascino di un’antica tradizione.

Un tempo erano molto più presenti, per fortuna che ce ne sono ancora, se no il periodo natalizio non avrebbe più lo stesso suono. Parliamo degli zampognari. Nel video parla uno di loro che nella mattinata di venerdì 29 novembre è passato a pochi metri dalla nostra redazione, fra le bancarelle del mercato. “Vengo dal Molise, mi sono trasferito molto tempo fa a Torino per lavorare in fabbrica, da diversi anni in questo periodo mi metto a girare per le varie città con la zampogna per suonare. A Vercelli vengo spesso e mi accolgono sempre molto bene”.

Ai nostri lettori dedichiamo il video, con i nostri auguri di feste natalizie serene a tutti.

