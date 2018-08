Vercellese nei guai per violenza. Insieme ad altri quattro aveva aggredito uno studente a febbraio.

Vercellese nei guai per violenza

Come riporta novaraoggi.it ieri, giovedì 16 agosto, i carabinieri della stazione di Robbio Lomellina (Pavia), hanno contestato a cinque persone i reati di minaccia, lesioni, violenza privata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e danneggiamento, tutti in concorso. Tra loro G.I. 33enne nato in Romania e residente a Vercelli. Unico del gruppo a non avere precedenti di polizia.

I motivi dell’arresto

Le accuse si riferiscono ad un episodio avvenuto in una discoteca di Borgo Vercelli, di cui gli accusati erano addetti alla sicurezza.

Il 18 febbraio scorso avevano infatti minacciato e percosso uno studente ventiduenne, procurandogli lesioni guaribili in dieci giorni.

