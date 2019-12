Vandali di Natale sabotano le luminarie. Un gesto stupido che ha indignato i vercellesi. Oggi verifiche per ripristinare le luci.

Vandali di Natale sabotano le luminarie

Nella foto le luminarie di via Galileo Ferraris che sono tra quelle rimaste al buio.

L’imbecillità di alcune persone lascia basiti. Ora i vandali se la sono presa con le luminarie. Parrebbe nella notte fra Natale e Santo Stefano, ma c’è chi ha anche detto che era già così il 25 dicembre. Fatto sta che qualcuno ha tagliato i fili di collegamento lasciando senza luci una parte di corso Libertà, via Vittorio Veneto, Via Nigra e fino a via Galileo Ferraris e altre zone del centro.

“E’ una cosa vergognosa e stupida – dice l’assessore Mimmo Sabatino – questa è cattiveria è voler remare contro la città. Speriamo sia possibile arrivare a identificare l’autore o gli autori del gesto per farli pagare cara questa prodezza”.

Oggi, venerdì 27 dicembre, ci saranno le verifiche da parte della ditta che ha installato le luminarie e si spera che il problema possa essere risolto.

