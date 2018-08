Ubriaco al volante finisce contro casa. E’ successo la notte scorsa a Salussola, verso l’una. Il conducente è rimasto illeso.

Foto di repertorio

Come riporta laprovinciadibiella.it Il conducente, un 32enne residente in paese, è uscito praticamente indenne dall’impatto dalla Fiat Panda contro la recinzione. Raggiunto dai carabinieri e dal 118, è stato comunque accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “Degli Infermi” per gli esami di rito.

Tasso alcolemico da record

All’ospedale è stato sottoposto anche ai test per rilevare la presenza di alcol nel sangue. Il risultato è stato positivo, con un tasso alcolemico da record, superiore a 3,5 g/l. L’automobilista 32enne sarà dunque denunciato per guida in stato d’ebbrezza.

