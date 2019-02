Trovato morto in casa uomo di 42 anni. In un palazzo di Via Giolito 42 a Vercelli nella mattina di giovedì 21 febbraio 2019.

Trovato morto in casa uomo di 42 anni

Nella foto il palazzo dove è avvenuta la disgrazia.

Nelle prime ore del mattino di giovedì 21 febbraio 2019 è stato trovato morto in casa un uomo di 42 anni. Il ritrovamento è avvenuto in uno stabile di via Giolito 42. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto far altro che c0nstatare la morte. Sul posto per i rilievi di rito anche i Carabinieri. Parrebbe che si sia trattato di un decesso per cause naturali, ma si attendono notizie ufficiali in merito.

