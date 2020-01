Trivero: giovani devastano l’ex lanificio Mario Zegna. Sette i ragazzi coinvolti, due di loro sono stati denunciati anche per il furto di una camicia nel magazzino.

Trivero: giovani devastano l’ex lanificio Mario Zegna

Sono un 18enne e sei 17enni i giovani denunciati dai Carabinieri per danneggiamento, violazione di proprietà e furto all’ex Mario Zegna di Trivero. Ieri pomeriggio, come riporta notiziaoggi.it di Borgosesia, si sono introdotti nello stabile ormai chiuso da tempo e hanno aperto le bocchette antincendio, srotolando a terra, hanno poi svuotato gli estintori. L’allarme era stato dato da un cittadino che passando lì vicino aveva notato del fumo fuoriuscire dallo stabilimento. I Carabinieri della radiomobile di Cossato sono arrivati sul posto in poco tempo scoprendo ancora all’interno i ragazzi. Hanno spiegato che non sapendo cosa fare si erano inventati questo passatempo. Due sono stati denunciati anche per tentato furto, addosso i militari gli hanno trovato due camicie ancora confezionate prelevate dal magazzino del lanificio. Condotti in caserma a Cossato è stata formalizzata la denuncia. Uno di loro, infine, trovato in possesso di una piccola quantità di marijuana, è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale.

