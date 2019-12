Tremendo schianto: due feriti rimasti incastrati. Scontro frontale a Gattinara un’anziana e un uomo portati al Dea di Novara.

Tremendo schianto: due feriti rimasti incastrati

Intorno alle 16:30 di venerdì 6 dicembre 2019, a Gattinara c’è stato un violento scontro fra due vetture, avvenuto in in corso G. Garibaldi all’altezza del civico 228.

Per cause da accertare una Fiat Panda e una Kia Picanto si sono scontrate frontalmente. I due conducenti dei mezzi un’anziana e un uomo del posto, hanno dovuto essere estratti dalle lamiere.

Per questo è intervenuta una squadra del distaccamento un’anziana e un uomo del post di Varallo Sesia, Comando Provinciale di Vercelli, in collaborazione con una squadra volontaria del distaccamento di Romagnano Sesia (Comando Provinciale di Novara). Il personale intervenuto ha collaborato con i soccorritori del 118 ed ha inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. I feriti son stati trasportati al DEA di Novara. Sul posto i cc di Gattinara e il radiomobile di Borgosesia.

VAI ALLA HOME PAGE E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE