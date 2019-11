Omicidio Trecate: si è costituito il ricercato. Non è più in fuga Rosario Saporito, l’uomo accusato di avere ucciso a colpi d’arma da fuoco il fratello Daniele.

Omicidio Trecate: si è costituito il ricercato

Ha sparato al fratello in petto, uccidendolo. Omicidio familiare nella tarda mattinata di oggi, sabato 2 novembre, a Trecate in via Plinio, come riporta novaranetweek.it.

Rosario Saporito si è costituito alle forze dell’ordine

L’uomo accusato del delitto di Trecate in un’abitazione di via Plinio si è costituito verso le 17 di oggi, sabato 2 novembre, ai carabinieri. Le ricerche del 40enne si erano estese anche nella vicina Lombardia, ora le ricerche sono terminate. Ci saranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

https://novaranetweek.it/cronaca/delitto-di-trecate-si-e-costituito-alle-forze-dellordine-luomo-in-fuga/

