Tragedia a Novara: 42enne muore per un incidente sul lavoro. E’ accaduto questa mattina, sabato 7 dicembre 2019, in via Greppi.

Inutili tutti i tentativi di soccorrerlo, come riporta novaranetweek.it, l’uomo è morto sul colpo. L’uomo si trovava in via Greppi, mentre operava sul ponteggio in un cantiere privato di un palazzo, per cause ancora da chiarire, è caduto a terra nel cortile di una scuola.

