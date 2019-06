Terremoto in Valsesia: epicentro sotto Rimella. La scossa è avvenuta questa mattina alle 6.44: nessun danno a persone o cose.

Come riporta notiziaoggi.it Borgosesia, l’epicentro a 5 chilometri sotto Rimella. Una scossa sismica di magnitudo 2,1 è stata registrata nella mattinata di oggi, domenica 16 giugno, in alta Valsesia, a una profondità di 5 chilometri sotto Rimella. Una scossa di lieve entità e senza danni, ma con epicentro poco profondo. L’ultima scossa percepita in alta Valsesia risale allo scorso mese di dicembre. Il sisma è stato rilevato dall’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

