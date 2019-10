Tenta suicidio con gas di scarico auto salvato dalla moglie

Un uomo di 69 anni aveva deciso di farla finita e si era chiuso in garage con il motore dell’auto acceso. Per fortuna la moglie l’ha scoperto in tempo, salvandogli la vita. Portato al pronto soccorso dell’Ospedale di Vercelli è stato poi trasferito presso Habilita, alla casa di Cura I Cedri di Fara dove nel pomeriggio è terminato un trattamento di Ossigeno Terapia (oti) inr egime di emergenza in camera iperbarica.

Il paziente si presentava soporoso con cefalea. Il trattamento è stato effettuato dalle ore 14:48 alle ore 16:33 e si è svolto

senza complicanze.

Il paziente è stato trasferito all’ospedale di provenienza per il proseguio delle cure.