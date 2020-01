Sospetto Coronavirus in Liguria – Regione conferma gli accertamenti. Presa in carico al Policlinico San Martino, una donna proveniente da Wuhan, con lieve sintomatologia respiratoria.

Sospetto Coronavirus in Liguria – Regione conferma gli accertamenti

Con riferimento alla notizia di un possibile primo caso sospetto in Liguria di nuovo coronavirus, come riporta lariviera.it, il sistema sanitario regionale ha messo in atto il piano di azione concordato e condiviso a livello regionale venerdì 24 gennaio, in occasione della riunione tecnica tenutasi in Alisa.

«È stata presa in carico presso il Policlinico San Martino, una donna proveniente da Wuhan, con lieve sintomatologia respiratoria, per valutare se si tratta di caso sospetto di nuovo coronavirus – sottolinea Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria. Il percorso concordato nel corso dell’incontro di venerdì è stato applicato in modo puntuale. È necessario procedere con estrema prudenza, ogni aggiornamento ed evoluzione sarà comunicato da Regione, in accordo con il Ministero della salute».

Nel corso della giornata di oggi, saranno comunicati gli esiti delle indagini in corso.

Regione Liguria seguirà attentamente le indicazioni ministeriali, anche in materia di comunicazione, che raccomandano prudenza nella diffusione di informazioni che devono essere chiare e puntuali, al fine di evitare inutili allarmismi nella popolazione.

VAI ALLA HOME PAGE E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE