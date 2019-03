Schianto tra Cascine Strà e Strella: feriti, uno portato al Cto Coinvolte un’auto e un autocarro. Strada chiusa e disagi alla circolazione.

Intorno alle ore 13,30 di giovedì 14 marzo 2019 nei pressi di Cascine Strà c’è stato un grave incidente, coinvolte una FIAT STILO e un camion cassonato. Ci sono dei feriti, una persona è stata portata al CTO di Torino con l’elisoccorso. Lo schianto è avvenuto al Km 64 e la strada è tuttora chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Vercelli e la Polizia di Vercelli oltre al personale del 118.

A quanto pare i due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente. I due conducenti si sono feriti gravemente e sono stati trasportati in ospedale. Uno di loro al cto. Non sono coinvolte, come si pensava inizialmente, motociclette.

Alle ore 15 la situazione sulla strada per San Germano è quella della foto sottostante, una coda lunghissima verso Vercelli, mentre da Vercelli verso San Germano le auto vengono deviate verso Salasco.

