Santhià: pollaio in fiamme. E’ accaduto ieri sera, lunedì 16 dicembre 2019, l’episodio ha visto impegnati i Vigili del Fuoco di Santhià e Livorno Ferraris.

Santhià: pollaio in fiamme

Intorno alle 20.45 di lunedì 16 dicembre 2019 una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una del distaccamento volontario di Santhià, sono intervenute a Santhià in via Antonelli per l’incendio di una baracca adibita a pollaio all’interno di un fondo agricolo. I Vigili del Fuoco, dopo aver spento le fiamme hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. Sul posto intervenuti anche i Crabinieri di Santhià.

