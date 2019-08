Santhià in lutto per la scomparsa di Nino De Andreis. Professore, appassionato di cinema e storico gestore del Cinema Ideal santhiatese.

Nino De Andreis, classe 1936 si è spento per un infarto oggi, sabato 17 agosto 2019, in Puglia, durante un periodo di vacanza con la moglie Silvana. Conosciuto da tutti a Santhià come esattore della “tassa carnevalesca”. Aveva sempre gestito il cinema Ideal fino alla sua chiusura definitiva. Molti i messaggi di affetto, stima e cordoglio sui social. I funerali si svolgeranno martedì mattina, 20 agosto, nel Duomo di Santhià.

Sul numero in edicola di lunedì 19 agosto il ricordo del signor Deandreis.

