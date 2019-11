foto archivio

Santhià: fuga di gas in via Juvarra. E’ accaduto questa mattina, sabato 30 novembre 2019, verso le 10 del mattino, al secondo piano di un condominio.

Santhià: fuga di gas in via Juvarra

Questa mattina, sabato 30 novembre 2019, verso le 10 del mattino,una squadra dei Vigili del Fuoco di Santhià, Carbinieri e personale del 118, sono intervenuti in via Juvarra a Santhià, al secondo piano di un condominio, per una fuga di gas proveniente da un bombola GPL. Due ragazzini minorenni, soli in casa, hanno cambiato la bombola, probabilmente non assicurandola bene. I ragazzi sono stati trasportati all’ospedale di Vercelli per un controllo, anche se dlle prime informazioni, non sembravano accusare nessun malore.

