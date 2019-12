Ronsecco: incidente sulla SP86, un ferito. Due le auto coinvolte nello scontro di oggi, sabato 14 dicembre, una Alfa 147 e una Jeep Renegade.

Ronsecco: incidente sulla SP86, un ferito

Oggi, sabato 14 dicembre 2019 intorno alle 18,10 una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta in località Ronsecco Sp 86 per un incidente stradale che coinvolgeva un Alfa 147 ed una Jeep Renegade. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso nella messa in sicurezza dei veicoli e al supporto dei Carabinieri di Ronsecco per la gestione della viabilità locale. Nell’incidente si registrava un ferito che veniva trasportato dal 118 presente sul posto presso il pronto soccorso di Vercelli.

