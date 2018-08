Rapinò una donna a Vercelli: arrestato a Cantù dopo una rissa. Un dominicano lo scorso 23 aprile aveva derubato una vercellese.

Rapinò una donna a Vercelli: arrestato a Cantù dopo una rissa

Come riporta giornaledicomo.it in una violenta rissa avvenuta venerdì 3 agosto a Cantù è stato arrestato un dominicano che, durante i controlli di rito, risultava essere ricercato per una rapina a Vercelli.

Intorno alle 20 di ieri, venerdì 3 agosto, i Carabinieri della Stazione di Cantù, coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile, sono intervenuti per sedare una rissa nel centro della locale movida.

Colpisce il rivale con un coccio di vetro

Giunti sul posto, i militari hanno subito bloccato ed immobilizzato i contendenti. Uno dei quali presentava una vistosa ferita al volto. Mentre il ferito, 38 anni, è stato fatto subito trasportare all’ospedale di Cantù, il secondo uomo coinvolto nella lite è stato condotto in caserma. Al termine degli accertamenti, l’uomo condotto in caserma è risultato essere l’autore del ferimento, commesso con un coccio di bottiglia. E’ stato quindi stato denunciato alla Procura della Repubblica di Como per i reati di lesioni personali aggravate e porto di oggetto atto ad offendere.

Ricercato per una rapina a Vercelli

L’arrestato, M.V.A.J. , 27 anni originario della Repubblica Dominicana residente a Saronno è stato arrestato. Gli accertamenti sulla sua identità infatti hanno evidenziato che era colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Vercelli per il reato di rapina aggravata, danneggiamento e porto illegale di coltello. Tutti reati commessi a Vercelli il 23 aprile scorso, nei confronti di una donna. Per questo motivo è ora in carcere

