Rapinatore seriale incastrato dalla somiglianza con Checco Zalone. Un 33enne arrestato dopo ben 14 assalti a supermercati tra Piemonte e Lombardia.

Rapinatore seriale incastrato dalla somiglianza con Checco Zalone

Ultimamente, proprio per nascondere la sua somiglianza con l’attore Checco Zalone, aveva iniziato a nascondere il proprio viso con una maschera, come riporta il giornaledialessandria.it. Ma non è bastato ad evitargli l’arresto e la condanna. Si tratta di un rapinatore seriale riconosciuto come autore di almeno 14 colpi nei supermercati di varie province tra Piemonte e Lombardia. Si tratta di un 33enne residente a Landriano, nel Pavese. Il suo aspetto fisico non lo ha aiutato a passare inosservato, infatti è anche stato riconosciuto da alcune sue vittime proprio grazie alla sua somiglianza con il popolare comico e attore Checco Zalone. Il 33enne è stato condannato dal Tribunale di Pavia a 11 anni di reclusione. Quattordici almeno le rapine che gli vengono imputate, quasi tutte ai danni di supermercati dislocati in varie province. Le indagini degli inquirenti sono partite da una rapina commessa nel febbraio del 2017 al supermercato LD di Chignolo Po. Armato di pistola, insieme ad un complice, il 33enne si era fatto consegnare il denaro contenuto in quel momento nelle casse.

