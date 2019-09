Raffineria Eni di Sannazzaro: uno scoppio, poi le fiamme. E’ successo questa mattina intorno alle 6.30: dalle prime informazioni non vi sarebbero feriti.

Come riporta il giornaledipavia.it, la raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgundi colpita da un incendio nella mattinata di oggi, martedì 17 settembre 2019: non risulterebbero feriti. I residenti hanno avvertito un forte boato, poi si è alzata una colonna di fumo nero che ha reso l’aria irrespirabile. L’incendio è avvenuto intorno alle 6.30 e si è verificato all’Isola 7. Sul posto sono al lavoro le squadre interne del servizio anticendio e i vigili del Fuoco di Pavia. A comunicare l’incidente è stato lo stesso comune di Sannazzaro che sul proprio sito ha pubblicato la seguente comunicazione:

“Alle ore 6,35 circa, sì è sentito un forte boato in Raffineria. Abbiamo attivato le procedure interne comunali (PEC). È stato attivato l’allarme interno ENI e ora sta rientrando. Nessun ferito, tutto sotto controllo. Vi terremo aggiornati”.

Cattaneo: “Per ora non si registrano criticità”

“Dalle informazioni che abbiamo raccolto fino a questo momento da Eni, Arpa e dagli uffici della Direzione Ambiente di Regione Lombardia, è esploso un contenitore sotto pressione dell’area del gassificatore, senza generare fiamme, ma solo una potente onda d’urto. Si è trattato di un evento circoscritto che è durato in tutto 10 minuti e dopo un’ora l’allarme era già rientrato. Sono in corso le verifiche di Arpa sul posto e al momento non sono state segnalate situazioni che possano a particolari criticità”

Lo ha detto l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia intervenendo in merito allo scoppio avvenuto presso la raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTA LA NOTIZIA

