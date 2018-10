Psicosi lupo per le capre sbranate. Animali sbranati nel Chivassese, un vero mistero, ipotesi branchi di cani randagi.

Psicosi lupo per le capre sbranate

I lupi si sono spinti fino al Chivassese? E’ la domanda che sorge spontanea in merito a numerosi episodi di bestiame sbranato nella zona. Come riporta nuovaperiferia.it è salito a tredici il numero di ovini massacrati a Casalborgone. Solo la scorsa settimana due capre e un capretto sono stati ritrovati sventrati dai propri padroni. In quella che ormai sembra essere una «psicosi da lupo», più passa il tempo e meno si capisce quale possa essere l’animale capace di ammazzarne tanti altri senza mai essere visto da nessuno. Per il Sindaco di Casalborgone Francesco Cavallero, però, si tratterebbe piuttosto di branchi di cani randagi. Per questo annuncia una campagna eccezionale di catture per ridurre drasticamente il randagismo canino nell’area.

Un approfondito servizio su nuovaperiferia.it

VAI ALLA HOME PAGE E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook Vercelli Eventi & News

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale di Notizia Oggi Vercelli clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!