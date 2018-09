Pregiudicato vercellese truffa 100.000 euro ad anziana. E’ successo a Vigevano, l’uomo è stato ripreso dalla videosorveglianza si cercano i complici e il bottino.

Pregiudicato vercellese truffa 100.000 euro ad anziana

Vercelli in questi giorni sta rivelandosi come una città che esporta truffatori. Dopo il tizio che ha messo a segno 160 colpi sui siti di annunci ecco arrivare dalla vicina Lombardia, per la precisione da Vigevano. Un’anziana di 79 anni è stata derubata di circa 100.000 euro, dal vercellese (40enne) e da due complici.

Il fatto è accaduto nei prima giorni di settembre. In si sono presentati alla villa della signora. La scusa è quella arcinota, ma però le persone ci cascano sempre, di essere dei tecnici dell’acquedotto per un controllo. Sono riusciti persino a far allontanare la domestica per mandarla a verificare dei rubinetti.

Un copione collaudato

Subito dopo è scattata la trappola, hanno emesso sostanze irritanti. Nel trambusto hanno detto che era un guasto alle condutture e che bisognava schermare ori e gioielli… Un classico delle truffe più ignobili ai danni degli anziani.

L’ammontare dei preziosi è di 100.000 euro. Altro errore madornale, i preziosi si tengono in banca, in una cassetta di sicurezza, non in casa.

Indagano i carabinieri

Sul fatto si sono subito attivati i carabinieri. Grazie al sistema di videosorveglianza è stato possibile identificare il vercellese. Le indagni continuano per identificare i complici e recuperare il maltolto.

