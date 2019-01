Paura a Trino: incendio nella notte. Danneggiato il tetto di un edificio divorato dalle fiamme in via dei Tipografi.

Paura a Trino: incendio nella notte

Le fiamme che aggrediscono le strutture e un dettaglio dei danni.

Nella nottata fra giovedì 10 e venerdì 11 gennaio 2019 a Trino ha preso fuoco il tetto di un edificio sito in via dei Tipografi. L’incendio si è sviluppato intorno alla mezzanotte, per spegnerlo sono intervenute squadre da Vercelli e Trino con l’ausilio di un’autobotte. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fin verso le ore 4,20, all’arrivo della prima squadra da Trino, accorsa immediatamente, però, le fiamme erano già estese. Lo spegnimento è stato complicato dall’imperlinatura del tetto stesso., aggravato dall’isolamento termico in poliuretano che ha facilitato la diffusione delle fiamme come se fosse bagnato da benzina ed ha costretto gli operatori a scoperchiare parti della copertura. Gli accertamenti sono ancora in corso, una delle ipotesi è che il focolaio sia stato in una canna fumaria

Molto gravi i danni riportati dal’edificio. Per fortuna non si segnalano conseguenze per le persone, pare anche che i Vigili del Fuoco siano anche riusciti a salvare alcuni gatti che si trovavano nell’edificio. Le fiamme, come dimostrano le immagini, erano ben visibili e hanno causato apprensione nella zona.

Ed ecco i danni alla struttura