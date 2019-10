Partorisce in auto nella notte a Orbassano. Nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre. Il 118 han fornito il supporto telefonico a mamma e papà, nata una bella bimba

Partorisce in auto nella notte a Orbassano

Come riporta nuovaperiferia.it una bimba è nata in auto mentre il papà stava accompagnando la mamma in ospedale. E’ accaduto intorno all’una e mezza di giovedì 31 ottobre.

La dinamica

L’uomo era salito in auto per accompagnare la moglie in ospedale quando si sono accorti che non c’era più tempo da aspettare: la bimba aveva fretta di nascere. E’ così l’auto si è trasformata in una sala parto. Il medico del 118 e un infermiere hanno prestato il supporto telefonico alla partoriente e al marito. Tutto è quindi proceduto per il meglio. La piccola Ginevra è venuta al mondo e poi sul posto è subito giunta un’ambulanza medicalizzata che ha trasportato mamma e neonata all’ospedale Sant’Anna di Torino.

VAI ALLA HOME PAGE E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE