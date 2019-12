Operazione Bellavita: tre uomini arrestati – IL VIDEO. 240 ore di riprese con telecamere nascoste per riuscire a prendere i ladri.

Operazione Bellavita: tre uomini arrestati – IL VIDEO

Giovedì scorso la Polizia di Stato ha provveduto all’arresto di tre persone ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione. Attualmente sono in corso ulteriori indagini per verificare se i malviventi si sono resi responsabili di altri episodi delittuosi, dopo numerosi appostamenti.

https://notiziaoggivercelli.it/cronaca/arrestati-tre-uomini-per-furti-in-appartamento/

VAI ALLA HOME PAGE E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE