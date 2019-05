Muore soffocato dal cibo mentre va a votare. E’ accaduto a Brusasco alle 12,30 circa di oggi, domenica 26 maggio 2019; l’uomo si stava recando a Marcorengo.

Muore soffocato dal cibo mentre va a votare. E’ accaduto a Brusasco alle 12,30 circa di oggi, domenica 26 maggio 2019; l’uomo si stava recando al seggio di Marcorengo, come riporta la nuovaperiferia.it, in via Tetti Tamlino 10 nel Villaggio Maddalena a Brusasco. L’uomo, 83 anni, era per strada quando è rimasto soffocato da un bolo alimentare. Il personale sanitario arrivato sul posto non ha potuto più fare niente.

