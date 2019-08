Morto Carmelo Innocente: ex segretario comunale di Saluggia e Livorno Ferraris. Un brutto male l’ha sconfitto all’età di 68 anni.

Morto Carmelo Innocente: ex segretario comunale di Saluggia e Livorno Ferraris

Come riporta la nuovaperiferia.it, l’uomo si è spento all’età di 68 anni. Anche il Vercellese aveva avuto modo di conoscere e apprezzare le competenze giuridiche e amministrative di Innocente. Infatti, aveva ricoperto il ruolo di segretario comunale dal 1990 al 1999 nei comuni di Saluggia e Livorno Ferraris. Un ruolo molto importante e, infatti, gli Amministratori dell’epoca lo ricordano per le sue capacità. Ieri, venerdì 16 agosto 2019, nel paese natale del segretario (Rosolini, provincia di Siracusa in Sicilia) si è svolto il funerale al quale hanno preso parte numerose persone.

VAI ALLA HOME PAGE E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE