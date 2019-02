E’ accaduto lo scorso sabato 9 febbraio nel centro di Chivasso: un’auto che sfreccia a tutta velocità in via Torino, sotto gli occhi di numerosi testimoni a passeggio nel cuore del centro di Chivasso.

Moglie gelosa irrompe al bar e scaglia un portaombrelli contro la rivale

Una moglie gelosa irrompe al bar, come riporta la nuovaperiferia.it, Un’auto che sfreccia a tutta velocità in via Torino, poi finisce in piazza del Popolo e torna indietro imboccando via Roma contromano, tra sgommate e stridio di gomme. Questa la scena è capitata nel tardo pomeriggio di sabato 9 febbraio, hanno assistito numerosi testimoni a passeggio nel cuore del centro di Chivasso, in piena isola pedonale. Al volante della Fiat Grande Punto grigia, una donna di etnia sinti residente in una frazione chivassese, già nota per le sue intemperanze, che dopo essersi fermata all’angolo tra via Torino e via Roma ha iniziato ad inveire contro una donna, non meglio specificata, per poi irrompere nel vicino bar «Cristal». Sul posto è poi intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Chivasso.

https://nuovaperiferia.it/cronaca/moglie-gelosa-irrompe-al-bar-stai-lontana-da-mio-marito/

