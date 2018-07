Mina tornata a casa Trino tira un sospiro di sollievo. Ritrovata dopo poche ore, non era rincasata dopo essere uscita in bici, sta bene

Dopo alcune ore di forte preoccupazione Mina Magliano è stata ritrovata. Lo ha annunciato il sindaco Daniele Pane. in persona, dando notizia del suo ritrovamento in buona salute.

La donna, 51 anni, era uscita in mattinata dalla sua casa in bici ma senza documenti e telefono. La famiglia aveva subito lanciato un accorato appello su Facebook per chiedere aiuto. Per fortuna tutto si è poi concluso nel migliore dei modi.