Malore fatale per una donna di 68 anni: stava assistendo a un matrimonio quando si è sentita male. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Malore fatale alla cerimonia

Tragedia a Curino nella giornata di sabato. Una donna gattinarese di 68 anni si trovava in chiesa insieme agli altri invitati per un matrimonio, quando improvvisamente si è sentita male. Malgrado il rapido intervento di un medico presente alla cerimonia e i successivi soccorsi da parte degli operatori del 118, la donna purtroppo non ce l’ha fatta.