Incastrato nell’auto: un ferito estratto dai Vigili del Fuoco. Sulla strada per Biella all’altezza di Busonengo intorno alle 23 di sabato 14 dicembre.

Nella nottata di sabato 14 dicembre, intorno alle ore 23, sulla “Trossi”, nella zona di Busonengo, assai pericolosa e scena di molti incidenti, una vettura è uscita di strada.

Il conducente è rimasto ferito, non in pericolo di vita, ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco di Vercelli, accorsi subito sul posto, dopo un travagliato lavoro di “estricazione” perché l’auto si è rovesciata in modo particolare dentro al fossato tra la strada e il campo.