In Ape senza patente: multa da 5000 euro. Altri interventi hanno portato al ritiro patente e decurtazione di 20 punti e ritiro patente a un neopatentato.

Molti i controlli effettuti dalle pattuglie del distaccamento Piemonte e Valle d’Aosta della Polizia in questi giorni.

Alle quttro del mttino del 18 gennaio a Vercelli hanno denunciato all’ autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza una persona di anni 41 di Livorno Ferraris che al controllo risultava avere un tasso alcolemico di 1,05 g/l. Patente ritirata ai fini della sospensione.

Alle 19:30 sempre di sabato 18 gennio a Varallo la pattuglia procedeva al controllo di un ape car condotto da un quarantenne di Varallo il quale risultava sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita pertanto veniva sanzionato con verbale da 5.110 € e l’ape car sottoposto a fermo amministrativo. Inoltre dal controllo risultava positivo al test con etilometro con tasso alcolemico di 1,38 g/l. Veniva quindi denunciato all’ autorità giudiziaria.

Alle 2:40 di domenica 19 gennaio in Borgosesia la pattuglia procedeva a denunciare un giovane di 19 anni di Portula (BI) in quanto conduceva auto e risultava positivo al controllo con alcotest con un tasso alcolemico di 1,10 g/l. Denuncia all’ AG di Vercelli, ritiro della patente e decurtazione di 20 punti in quanto neo patentato.

