Furto di rame: preso con le mani nel sacco dai carabinieri

I carabinieri, come del resto dimostrano recenti successi, hanno intensificato il controllo del territorio per prevenire furti anche in orari serali e notturni, di preferenza pattugliando le principali vie di comunicazione.

Il primo controllo

Ieri notte, martedì 29 ottobre i carabinieri della stazione di Santhià, molto attivi in questo periodo, hanno controllato verso le 3,45 un veicolo condotto da un 30enne con precedenti penali. A bordo del mezzo nulla di particolare. Il fermato ha detto che stava tornando a casa ed è finita lì.

Fermato di nuovo col rame a bordo

Verso 5, però, lo stesso mezzo è stato notato nuovamente nei pressi della IFI sita accanto alla stazione ferroviaria.

I carabinieri hanno subito capito che c’era qualcosa che non andava ed hanno nuovamente fermato l’uomo e questa volta sul mezzo da lui guidato c’erano stipati oltre 2,5 quintali di cavi elettrici.

Processato per direttissima

B.V. 30 enne veniva accompagnato in caserma ed al termine delle formalità è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato e nella mattinata odierna è stato tradotto innanzi al tribunale di Vercelli per la celebrazione del processo per direttissima.

I cavi di rame, del valore di diverse centinaia di euro, sono stati restituiti ai gestori della società che hanno formalizzato la denuncia di furto.

