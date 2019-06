Chilometri di coda (sono da poco passate le 18 di mercoledì 26 giugno 2019) lungo la Sp 11, la Provinciale che da Vercelli porta a Novara, a causa di un grave incidente verificatosi nel territorio del Comune di Cameriano, dove un fuoristrada si è schiantato contro un guard rail. Completamente da definire la dinamica, al momento sono ancora in azione le squadre dei soccorritori e dei Vigili del fuoco (impegnati a contenere gli effetti di una problematica diffusione di carburante). Ma non è finita, perché anche proseguendo verso il capoluogo vercellese, traffico bloccato alla rotonda della tangenziale per Galliate.