Finisce contro un muro con l’auto. Lievi ferite e tanto spavento a Borgosesia per la donna alla guida di una Ford Fiesta.

Finisce contro un muro con l’auto

Intorno alle ore 18 del 21 agosto 2019 una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia (facente capo al Comando di Vercelli) è intervenuta a Borgosesia in Viale Varallo per un incidente stradale. Una Ford Fiesta è andata fuori controllo e si è schiantata contro un muretto.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e l’autovettura. In collaborazione con il personale medico hanno anche provveduto al soccorso della conducente che per fortuna se l’è cavata con leggere ferite e un grande spavento. Sul posto anche i carabinieri di Borgosesia il 118 e la polizia locale.

