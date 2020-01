Fiamme nello scantinato: paura in un palazzo di Santhià. Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle ore 13,30 del 1° gennaio 2020.

Intorno alle ore 13:30 circa la squadra volontaria di Santhià e, la squadra effettiva dei Vigili del Fuoco di Livorno F. hanno fatto il loro primo intervento rilevante del nuovo anno, intervenendo a Santhià, in via Tronzano, per l’incendio di uno scantinato, sviluppatosi nella stanza dei contatori elettrici. L’intervento è servito per la messa in sicurezza e l’areazione dei locali. Presente sul posto anche il personale dell’Enel.

