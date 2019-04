Evade dai domiciliari: i Carabinieri lo trovano in un bar di Santhià.

Evade dai domiciliari per il bar

Nell’ambito dei numerosi controlli agli esercizi pubblici, all’interno di un bar di Corso Sant’Ignazio i militari operanti hanno sorpreso M.A., 42enne, residente a Vercelli, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti, mentre si intratteneva all’interno dell’esercizio pubblico pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua residenza. Gli immediati accertamenti hanno permesso di verificare

che l’uomo, senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria che aveva disposto la misura restrittiva, aveva lasciato la propria abitazione raggiungendo quel locale. Pertanto, il 42enne è stato arrestato per evasione e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.