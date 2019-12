Crollo in galleria sulla A26, nuova emergenza. Autostrada chiusa in direzione Genova, traffico deviato all’uscita di Masone.

Importante per i vercellesi che pensavano magari a un viaggio in Liguria per il capodanno. Dalle 18.15 circa, è infatti chiuso il tratto dell’A26 tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia dopo il crollo sulla corsia centrale di una parte del soffitto della galleria. Fortunatamente, nessun automobilista è rimasto coinvolto. Nessun ferito, ma lunghe code, i veicoli vengono in parte fatti uscire a Masone mentre i veicoli pesanti sono incolonnati. Una vera disdetta. Già dopo il crollo del ponte Morandi era diventato complicato recarsi nella riviera di Levante (ora si può fare solo sulla A7 Milano Genova) e poi anche dalla Torino-Savona è diventato complicato passare in Liguria.

E’ accaduto nella galleria a tre corsie Bertè: secondo Autostrade si sarebbe verificato il distacco di una ondulina e di parti dell’intonaco. Il Ministero dei Trasporti ha convocato per domani alle 10 al Mit a Roma una riunione d’urgenza.

