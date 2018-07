Colpiti da fulmini: tre casi in pochi giorni. Una persona all’ospedale e ingenti danni in Piemonte e Lombardia.

Si dice che le probabilità di essere colpiti da un fulmine sono più o meno le stesse di venir centrati da una meteora. Però tre notizie degli ultimi giorni, dai portali Netweek sembrano contraddire questa diceria.

Uomo colpito da un fulmine soccorso a Locana

Stava lavorando nella zona dell’Alpe Giua, insieme al padre, per sistemare un alpeggio. All’improvviso, un fulmine lo ha colpito, per fortuna di striscione, e lo ha ferito. E’ accaduto martedì sera, 24 luglio, a Locana. Il giovane, che è stato sbalzato a terra dalla folgore, è rimasto ferito: per lui ecchimosi varie, dolori agli arti e formicolii.

A fuoco due auto centrate dal fulmine

In Lombardia, nel territorio comunale di Cuggiono un fulmine ha colpito le piante nel cortile di un ristorante, causando un incendio a due auto parcheggiate nei pressi della pianta. Erano di due clienti in quel momento a cena nel ristorante.

Incendio di 40 quintali di fieno

Come riporta il giornaledisondrio.it ancora in Lombardia un evento meno drammatico ma pur sempre legato ad una scarica elettrica durante un temporale. Un incendio è divampato nella notte tra giovedì e venerdì, mandando in fumo 40 quintali di fieno che erano stipati in un deposito nella località di Arboledo.