Cascine Strà incidente: due conducenti feriti. E’ accaduto questa mattina, verso le 10,30, sulla strada che collega Vercelli a Santhià.

Come segnalato dai social, questa mattin, giovedì 12 dicembre 2019, verso le 10,30, all’altezza di Cascine Stra in direzione Vercelli, sulla strada che collega a Santhià, due mezzi addetti al trasporto merci sono entrati in collisione. Sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco di Vercelli, i Carabinieri e il personale del 118 che ha soccorso i due autisti, feriti, trasportati poi in ospedale per gli accertamenti del caso. Disagi per la viabilità durnte le operazioni e la messa in sicurezza della sede stradale interessata.

