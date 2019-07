Calcinacci giù dal cavalcavia dell’Aravecchia

Alle ore 18,30 circa una squadra del Comando Provinciale di Vercelli è intervenuta al calcavia di via Aravecchia per un dissesto statico (caduta calcinacci).

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza, rimuovendo alcune piccole porzioni di cemento, verificata l’integrità della struttura la squadra faceva rientro in sede. Presenti in posto Polizia Locale per le operazioni di loro competenza.