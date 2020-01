Black aut momentaneo per un guasto a una cabina elettrica. Alcune zone della città senza corrente per colpa della cabina in via Failla angolo cosro Prestinari.

Oggi, sabato 4 gennaio 2020, intorno alle 12.30, una squadra dei Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta in città, in via Failla angolo corso Prestinari, per una fuori uscita di fumo da una cabina elettrica che ha creato un momentaneo black out in molte zone della città.

La squadra intervenuta ha verificato che non vi fosse nessun incendio in corso ed ha provveduto ad attendere l’arrivo dei tecnici ASM, per l’intervento di competenza e di ripristino.

