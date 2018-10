Auto nel canale ad Olcenengo: illeso il conducente.

Domenica pomeriggio le squadre dei vigili del fuoco di Santhià, Livorno Ferraris e Vercelli sono state coinvolte nel recupero di un’auto, Suzuki Vitara, finita nel canale all’altezza di Olcenengo sabato sera. L’auto che procedeva da Santhià in direzione Vercelli è uscita di strada poco prima della deviazione per Salasco. Il conducente è rimasto illeso grazie alla sua prontezza che nel momento in cui la vettura ha iniziato a scivolare l’ha accompagnata nel canale senza cercare di fare retromarcia, altrimenti si sarebbe rovesciato.